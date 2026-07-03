Sono ore frenetiche per il calciomercato della Roma. A fare il punto sugli ultimi movimenti in casa giallorossa è stato Alfredo Pedullà sul proprio sito. In particolare, il giornalista ha parlato dell'importanza del fattore tempo: "Ora la necessità è quella di accelerare, palla ai Friedkin per un'irruzione decisa. Greenwood, Garnacho, possono emergere altri profili ma adesso il tempo è un fattore decisivo soprattutto per l'esterno del Marsiglia". Poi su altri calciatori che potrebbero salutare la Capitale: "La posizione di Soulé va tenuta sotto controllo, su Dovbyk l'idea resta di fare cassa il più possibile in modo da avere qualche chance per Tresoldi". Infine capitolo Moreira, una delle priorità di Gasp: "Aveva una valutazione stratosferica prima dei Mondiali, 40 milioni, per ora non si può parlare di operazione concreta".