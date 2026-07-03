Greenwood per l'attacco. Moreira per la fascia. Sono loro i due grandi sogni di Gasperini per la nuova Roma. Il tecnico ha individuato con precisione i profili giusti per la sua idea di calcio. Giocatori validi e di qualità. Ora, però, serve accelerare. L'obiettivo è chiaro: avere almeno un paio di volti nuovi a disposizione per il raduno del 13 luglio. Difficile. Ma non impossibile. Per Greenwood la trattativa va avanti da settimane. La Roma continua a lavorare con il Marsiglia per trovare la formula giusta. C'è fiducia. L'accordo con il giocatore, invece, non rappresenta un problema. Più complessa la pista che porta a Diego Moreira. L'esterno dello Strasburgo piace tantissimo a Gasperini. Lo avrebbe voluto già ai tempi dell'Atalanta. Ma il prezzo è alto: circa 40 milioni di euro. E il Mondiale non aiuta. Anzi. Le sue prestazioni stanno attirando sempre più attenzioni e il valore del cartellino potrebbe salire ancora. Per questo la Roma non può perdere tempo. Anche perché un ostacolo è già all'orizzonte. Si chiama Chelsea.

I blues vantano una clausola di recompra sul giocatore. L'importo non è stato reso noto, ma la possibilità di riportarlo a Londra esiste. Entrambe appartengono al gruppo BlueCo. Questo significa che i londinesi hanno un controllo indiretto sulla situazione del giocatore e, grazie alla clausola di recompra, può decidere di riportarlo a Londra prima di un'eventuale cessione a un altro club. Da anni, poi, il club francese rappresenta una tappa di crescita per molti giovani dei londinesi. Al momento il Chelsea è concentrato su Chavarria del Rayo Vallecano. Ma la richiesta del club spagnolo, vicina ai 50 milioni di euro, è ritenuta molto alta. Se la trattativa dovesse saltare, i Blues potrebbero tornare con decisione proprio su Moreira. Oggi non c'è una trattativa tra Chelsea e Strasburgo. Ma il mercato cambia in fretta. E la Roma lo sa. Se vuole regalare Moreira a Gasperini, dovrà muoversi subito. Prima che sia troppo tardi.