Il calciomercato della Roma è più vivo che mai. Le priorità in casa giallorossa sono Greenwood e Moreira, ma il club capitolino continua a guardarsi intorno per rinforzare l'organico a disposizione di Gasperini in vista della stagione del ritorno in Champions League. Per questo motivo la Roma si sarebbe inserita nella corsa per Saël Kumbedi. Terzino destro francese classe 2005, è attualmente in forza al Wolfsburg ma è destinato a lasciare il club tedesco dopo la retrocessione in Bundesliga 2. Nonostante un'annata complicata per la sua squadra, Kumbedi ha messo a referto 5 assist nelle 27 presenze stagionali. Lo rivela FootMercato, che specifica come per il giovane esterno avrebbe chiesto informazioni anche la Lazio. Ma non solo: sulle tracce del 21enne francese ci sono anche Porto, Feyenoord e una squadra di Ligue 1.