Mercoledì sera in molti hanno scoperto Diego Moreira che ha cambiato il volto del Belgio nel secondo tempo contro il Senegal. Non è invece una novità in casa Roma che da diverse settimane ha chiesto informazioni su di lui, scrive Il Messaggero. La valutazione è alta (circa 40 milioni) ma nei giorni scorsi ci sono stati altri contatti con lo Strasburgo per capire se la cifra può essere limata. È il preferito di Gasperini, può giocare sia a destra che a sinistra e D’Amico lo avrebbe portato volentieri all’Atalanta lo scorso anno. Un nome che metterebbe d’accordo tutti, ma la vetrina del Mondiale complica la situazione come successo per Summerville.