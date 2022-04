Roma, futuro sempre più inglese. Arteta blinda Xhaka, la Premier non molla Abraham

Il mercato e gli incroci della Roma continuano a essere a tinte inglesi, da Matic a Bailly. Mkhitaryan si avvicina al rinnovo, United e Arsenal seguono Abraham ma il futuro è giallorosso

La Roma si avvicina alla partita con il Leicester e sarà la seconda semifinale europea consecutiva contro una squadra inglese. Con Mourinho in panchina, il legame con la Premier League è diventato ancora più forte per i giallorossi, che possono contare su giocatori che quel campionato lo conoscono bene, così come le Foxes.In primis Abraham passando per Smalling, Mkhitaryan, Rui Patricio e appunto lo Special One, con uno score in chiaroscuro. Anche sul mercato, in estate, la Roma con buona probabilità tornerà in maniera importante a osservare le squadre inglesi. Di nomi ce ne sono, da Eric Bailly e Matic dello United a Douglas Luiz, Xhaka o Lingard. Lo stesso centrocampista dell'Arsenal, a lungo molto vicino a Trigoria la scorsa estate, resta nel mirino ma, anche se Arteta lo ha allontanato: "Penso che abbia fatto una mossa rischiosa quando si è aperto completamente e ha espresso i suoi sentimenti. Sente che l'ambiente lo proteggerà, si sente amato al club e la risposta penso sia stata grande".