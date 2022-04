Calciomercato, si avvicina il rinnovo di Mkhitaryan: l’armeno resterà a Roma

A breve arriverà la fumata bianca per il prolungamento del contratto dell'armeno

Secondo quanto riportato dal sito alfredopedulla.com, Mkhitaryan rinnoverà il suo contratto con la Roma. Ci sono già stati degli incontri e manca poco all'accordo tra le parti. Anche Tiago Pinto prima della gara con l'Inter ha detto che non ci sono problemi per il prolungamento del numero 77. L'anno scorso il rinnovo è arrivato quasi alla scadenza, in questa stagione la fumata bianca non è troppo lontana. Mourinho ha convinto l'ex Manchester nonostante i rapporti tra i due in Inghilterra non erano stati dei migliori.