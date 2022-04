Kluivert, prestazione d’oro con il Nizza: riscatto vicino dopo le polemiche

L'olandese ha raggiunto il 59% di presenze dal primo minuto. Ora manca la qualificazione in Champions lontana solo due punti

Una sponda decisiva per il gol di Thuram e una rete sfiorata. Justin Kluivert stupisce ancora Nizza e ora si avvicina davvero al riscatto che porterebbe 15 milioni circa nella casse romaniste. Negli ultimi giorni in Francia era montato il caso sulle sue improvvise assenze dal primo minuto. “Galtier non lo fa giocare dall’inizio perché il Nizza non ha i soldi per il riscatto”, titolavano diversi giornali. Il tecnico ha smentito seccamente le voci e domenica ha schierato l’olandese contro il Troyes. Il risultato è stato la vittoria per 1-0 con l'ex romanista tra i migliori in campo. Con questa presenza Kluivert arriva al 59% di presenze dal primo minuto superando di nove punti percentuali la soglia minima utile al primo requisito per il riscatto obbligatorio a 15 milioni. L’altro presupposto è la qualificazione in Champions del Nizza che ora si trova a -2 dal Rennes terzo in classifica a quattro giornate dal termine del campionato francese ma con un calendario decisamente più semplice rispetto alla concorrenza visto che non affronterà nessuna squadra tra le prime 8 del torneo. Inoltre Kluivert ha conquistato negli ultimi mesi critica e tifosi dopo un inizio difficile causa infortuni, e non sarà facile ora deludere le aspettative.A Roma, invece, non aspettano altro che brindare alla cessione del figlio di Patrick.