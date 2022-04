Roma, Abraham si carica in vista del Leicester: “E’ solo l’inizio”

Domani l'attaccante inglese parlerà in conferenza stampa con Mourinho

Mancano due giorni alla semifinale d'andata tra la Roma e il Leicester. Domani Abraham parlerà in conferenza stampa insieme a Mourinho, l'attaccante inglese ha iniziato a caricare l'ambiente pubblicando una foto su Instagram: "E' solo l'inizio". Il numero 9 giallorosso è il capocannoniere della Conference League e nell'intervista rilasciata ieri alla Uefa ha parlato delle sue sensazioni nel tornare nel suo paese: "Tornerò in Inghilterra e questa partita mi permetterà di dimostrare cosa ho imparato in Italia. Sono emozionato, credo che verrà a vedermi tutta la famiglia".