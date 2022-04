Abraham non si tocca: Tammy dice no all’Arsenal e l’agente “scommette” sulla Roma

Il club giallorosso ha intenzione di respingere tutte le offerte per il centravanti inglese, cercato da Arsenal e Manchester United, che nella capitale sta benissimo

Ventiquattro gol e la voglia di segnare il primo al Leicester per aiutare la Roma ad arrivare in finale di Conference. Quella di Tammy Abraham è stata fin qui una stagione più che positiva, la prima in giallorosso. Di sicuro non l’ultima. L’inglese è infatti la stella polare del progetto triennale di Mourinho. Per questo verranno respinte ogni tipo di offerte peraltro rese complicate dal diritto di recompra del Chelsea che può riprendere Abraham per 80 milioni ma solo dall’estate 2023. Un’ipotesi remota viste le difficoltà di Abramovic causate dall’invasione della Russia in Ucraina. L’Arsenal, a caccia di una punta, ha provato ad avvicinarsi a Tammy (considerato il 1° della lista di Arteta) che ha respinto senza condizioni l’eventuale offerta dei Gunners. E anche il Manchester United si è fatto sentire con l'agente dell'ex Chelsea.