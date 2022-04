Arteta blinda Xhaka: “Ora all’Arsenal si sente amato”

L'allenatore ha chiuso le porte per un possibile trasferimento del centrocampista svizzero nella prossima sessione di mercato

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta di sabato scorso contro il Manchester United del futuro di Granit Xhaka che, dopo le voci di mercato delle scorse due sessioni di mercato che lo accostavano alla Roma, ora sembra essere a Londra in maniera definitiva: "Il gol di Xhaka con lo United? Stavo sognando quel gol perché se lo merita. Se ogni tifoso, o individuo ha trascorso cinque, dieci minuti con Granit - o anche due minuti è sufficiente - capiranno la persona che è, il professionista che è e quanto si preoccupa per il club. Penso che abbia fatto una mossa rischiosa quando si è aperto completamente e ha espresso i suoi sentimenti. Ma ha fatto anche questo perché ora è preparato. Sente che l'ambiente lo proteggerà, si sente amato al club e la risposta penso sia stata grande. Quindi grazie a tutti, ai tifosi per mostrare quella dedizione a lui, perché so quanto questo significhi per lui. Ciò di cui abbiamo bisogno è un po' di equilibrio in tutto ciò che facciamo. Soprattutto con i personaggi e le personalità che sono in quella squadra".