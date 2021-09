Roma e l’Europa celebrano la corsa di Mourinho. Giornata libera in vista del CSKA

Lo Special One ha concesso un giorno libero dopo il trionfo di ieri sera contro il Sassuolo

La vittoria all'ultimo minuto di ieri sera contro il Sassuolo hanno regalato il terzo successo in altrettante partite di campionato alla Roma . Una Roma sempre più di Mourinho nonostante le parole dello Special One stesso (vedere la corsa sotto la Curva Sud ). Il portoghese dopo quel gesto è entrato definitivamente nel cuore dei tifosi dei giallorossi, ricevendo i complimenti anche da chi di quelle corse ne è lo specialista . "Sono tornato ragazzo" ha detto lo Special One in riferimento al gesto, ironizzando anche sul fatto che non abbia riscontrato nessun infortunio vista l'età . Il tecnico portoghese prima del Sassuolo ha fatto dormire la Roma a Trigoria , dopo ha concesso a tutti un giorno libero pur con la coppa giovedì. Perché il fisico conta, ma la testa di più. Un po' allenatore, un po' psicologo : così viene definitivo José che da quando è a Roma diversi giocatori hanno risentito della sua cura, due su tutti proprio il match winner di ieri El Shaarawy e il capitano dei giallorossi Pellegrini . Il Faraone, insieme a Shomurodov e Carles Perez , cambia le sorti della partita, facendosi trovare pronto alla chiamata , mentre Pellegrini ogni partita che passa diventa sempre di più il leader in campo di questa nuova Roma.

Mourinho nel frattempo ha concesso un giorno di riposo a tutti nonostante l'impegno in Conference League giovedì sera contro il CSKA Sofia. Il club bulgaro dovrà fare a meno dei due titolari Youga e Geferson, entrambi infortunati durante il match di sabato contro lo Slavia Sofia, con l'Olimpico che si prepara a registrare l'ennesimo sold out a conferma della passione ritrovata grazie allo sbarco dello Special One. Una passione che non conosce confini e che potrà essere esposta anche domenica contro l'Hellas Verona dell'ex Eusebio Di Francesco: la Roma infatti ha reso note le modalità d'acquisto per la trasferta veneta, con il biglietto per il settore ospite a 25 euro. Lorenzo Pellegrini e la moglie Veronica hanno approfittato del giorno libero per battezzare il secondo genito Thomas, mentre un episodio spiacevole è stato registrato ieri notte in casa Villar dove hanno rubato la macchina ai genitori. Anche se il mercato è chiuso ormai da due settimane, continua a rimanere calda la pista che porta a Denis Zakaria, obiettivo per il centrocampo sfumato nella scorsa finestra e che potrebbe tornare attuale a gennaio.