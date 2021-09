Roma, Pellegrini show in campo: ora il rinnovo

La fumata bianca tutti si augurano che arrivi presto, ma intanto il numero 7 continua a dispensare prestazioni da urlo

José Mourinho l'ha detto in tutte le lingue: Pellegrini deve rinnovare e spera che sarà il capitano della Roma per molti anni. E allora dopo una prestazione superlativa come quella contro il Sassuolo, scrive calciomercato.com, bisogna pensare al prolungamento del contratto. Tutti vogliono il rinnovo al più presto: Mou, il giocatore e l'entourage. La fumata bianca tutti si augurano che arrivi presto, ma intanto il numero 7 continua a dispensare prestazioni da urlo.