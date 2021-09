CSKA Sofia, Mladenov nei guai in vista della Roma: out Youga e Geferson

Il tecnico dei bulgari dovrà fare a meno di due titolari, entrambi infortunati durante il match di sabato contro lo Slavia Sofia

Domani la Roma tornerà in campo per preparare la partita di giovedì sera contro il CSKA Sofia, esordio nel girone di Conference League. I giallorossi ci arriveranno ovviamente in fiducia mentre i bulgari saranno reduci dal pareggio nel derby contro lo Slavia Sofia. Ma rispetto al match di sabato, la squadra di Mladenov dovrà fare a meno di due titolari. Il primo è Amos Youga, centrocampista centrale uscito anzitempo dal campo: come spiega il sito ufficiale del CSKA, per lui si tratta di un affaticamento muscolare che lo costringerà fuori per un periodo di 10-15 giorni. Questo vuol dire ovviamente che non sarà a disposizione per giovedì mentre si proverà di tutto per rimettere in piedi il brasiliano Geferson. Il terzino del CSKA ha un affaticamento simile ma per lui il recupero è un po' più corto, intorno a una settimana: sembra quindi un'impresa impossibile per Mladenov averlo in campo contro la Roma. Oggi entrambi non si sono allenati e hanno svolto le rispettive terapie. La partenza per il CSKA Sofia è prevista mercoledì mattina alle 8 italiane.