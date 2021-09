Roma, giorno di riposo: Pellegrini battezza il figlio Thomas – FOTO

Insieme alla moglie Veronica e alla primogenita Camilla, la famiglia si è riunita in chiesa dove sono stati invitati anche i compagni di squadra

Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Sassuolo, Mourinho ha concesso alla Roma un giorno di riposo. Lorenzo Pellegrini ne ha approfittato per celebrare il battesimo del figlio Thomas, nato pochi mesi fa. Insieme alla moglie Veronica e alla primogenita Camilla, la famiglia si è riunita in chiesa dove sono stati invitati anche i compagni di squadra. Ieri invece si sono riuniti con la famiglia di un ex compagno, Dzeko: il 10 è stato infatti il compleanno di Dani e i bambini hanno festeggiato insieme in giardino, con l'animazione e un super schiuma party.