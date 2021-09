Rubano la macchina dei genitori di Villar, l’annuncio sui social: “Aiutateci”

Il centrocampista spagnolo ha lanciato un appello sui social

Il centrocampista giallorosso Gonzalo Villar ha lanciato un appello sui propri canali social nel tentativo di ritrovare la macchina dei genitori. Ieri sera è stato rubato il veicolo, questo il messaggio dello spagnolo: "Ciao a tutti. Volevo farvi sapere che ieri notte hano rubato la macchina (Fiat 500 Abarth, bianca, targa 5519 JXY) dei miei genitori parcheggiata sotto casa mia. Stamattina quando sono andati a prenderla per tornare in España purtroppo non c’era. Se sapete qualcosa… Grazie!"