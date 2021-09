Roma, Mourinho un po’ allenatore e un po’ psicologo: sabato ritiro, oggi riposo

Il tecnico portoghese prima del Sassuolo ha fatto dormire la Roma a Trigoria, dopo ha concesso a tutti un giorno libero pur con la coppa giovedì. Perché il fisico conta, ma la testa di più

Prima di Roma-Sassuolo, visto che i giocatori erano stati insieme pochissimo tempo causa nazionali, José Mourinho ha messo il ritiro obbligatorio a Trigoria . La squadra ha dormito nel centro sportivo, ha fatto colazione, ha preparato nel migliore dei modi la sfida di domenica sera nonostante molti giocatori, soprattutto i nazionali, non fossero al meglio. Proprio per questo, e per non disperdere le energie positive del post Salernitana , Mou ha voluto che la squadra fosse serena e tranquilla (e blindata) al Bernardini. Al tempo stesso, dopo la vittoria di ieri sera e viste le tante energie mentali spese, il tecnico portoghese ha deciso di dare a tutti un giorno di riposo per oggi.

Una novità, considerando che la Roma sarà impegnata già giovedì sera in Conference contro il CSKA Sofia. Ma per Mou in questo momento il fisico è importante, ma la testa ancora di più. Ecco perché, fidandosi dei suoi giocatori, ha dato 24 ore libere a tutti. Domani primo allenamento della settimana, mercoledì rifinitura, giovedì sera primo impegno del girone europeo. Quando possibile Mourinho, anche con tre partite a settimana, cercherà di dare giorni liberi ai giocatori, perché vuole che diano il 100% in allenamento e in partita e per farlo hanno bisogno anche del giusto riposo. I fatti, finora, gli stanno dando ragione.