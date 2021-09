L’Olimpico mette a segno la doppietta: esaurito anche con il Cska in Conference

Alla terza di campionato, subito sold out (29.604), a conferma della passione ritrovata grazie allo sbarco dello Special One

Mourinho chiama, la gente risponde. José mette sempre al primo posto il pubblico della Roma: la tifoseria è la priorità, bisogna farla felice, scrive Il Messaggero. La capienza ridotta dell’Olimpico è di 32.000, ai tifosi giallorossi spettano poco più di 29.500 posti. Alla terza di campionato, subito sold out (29.604), a conferma della passione ritrovata grazie allo sbarco dello Special One. La gente non fa differenza tra la Serie A e la Conference League. Già venduti 20.000 biglietti per la partita di giovedì, la prima della fase a gironi, con il Cska Sofia: previsto un nuovo sold out.