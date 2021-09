Mourinho ironizza sulla corsa sotto la Sud: “Nessun infortunio muscolare” – FOTO

Lo Special One aggiunge: "La 1001^ si avvicina"

José Mourinho dopo aver festeggiato sul campo la vittoria contro il Sassuolo per 2-1 con il gol di El Shaarawy in extremis, lo fa anche sui social. Su Instagram ha infatti pubblicato una foto mentre corre sotto la Curva Sud ad esultare con la squadra, ironizzando anche: "E nessun infortunio... La 1001^ si avvicina". Nonostante i suoi 58 anni, ha ammesso di essersi sentito come un bambino nel post partita. E già in altre due occasioni si era lasciato andare a festeggiamenti simili: la prima volta in Manchester United-Porto, la seconda in Siena-Inter.