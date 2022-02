Roma, domenica di rabbia ma ora c’è l’Inter: Mourinho ritrova Pellegrini

I giallorossi si leccano le ferite dopo la beffa col Genoa e gli episodi nel derby e a Venezia, anche se Calvarese dà ragione ad Abisso. Il capitano torna ad allenarsi a due giorni dalla Coppa Italia

È il giorno dopo lo 0-0 scottante contro il Genoa. Il gol annullato a Zaniolo al 90' continua a bruciare per la Roma, che però in campo non aveva comunque brillato. A salvarsi largamente è stato praticamente solo Chris Smalling nelle pagelle dei quotidiani mentre i compagni si barcamenano tra il 5 e il 6. Mourinho ha preferito non commentare, confermando anche un cambio di approccio in questi casi. Tra l'altro lo stesso Calvarese, consulente arbitrale della Roma, ha invece spiegato ai dirigenti giallorossi che la decisione di Abisso e Nasca di annullare la rete è stata sostanzialmente giusta. Troppo il rosso diretto a Zaniolo sì, ma in ogni caso avrebbe dovuto ricevere il secondo giallo.