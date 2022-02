Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Mijatovic: “Sono orgogliosa e felice”

Le parole della calciatrice: “Non vedo l'ora di iniziare e di aiutare la squadra nelle prossime partite”

Nuovo acquisto in casa Roma, la centrocampista Mijatovic, classe '91, è la prima calciatrice serba a vestire la maglia giallorossa. Ha giocato e vinto in tanti campionati diversi, maturando una grande esperienza a livello internazionale. Ecco il comunicato della società e le prime parole dell’ex Hacken.: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Milica Mijatovic. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2022. La centrocampista rinforzerà la squadra di Alessandro Spugna per la seconda parte della stagione. “Sono orgogliosa e felice di essermi legata alla Roma, perché è un grande club con un futuro luminoso”, ha spiegato Mijatovic. “Non vedo l'ora di iniziare e di aiutare la squadra nelle prossime partite”. “Siamo felici di poter avere Milica nella nostra squadra perché, oltre ad avere grande personalità, è una centrocampista d’esperienza, con un’ottima visione di gioco e qualità tecniche importanti”, ha commentato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli. “La seguivamo da tanto tempo e siamo sicuri riuscirà ad aiutarci molto nella seconda metà della stagione”.