Roma-Genoa, le pagelle dei quotidiani: Smalling è il migliore

Il gol annullato nel finale a Zaniolo, Abraham impalpabile, i voti della partita dei giallorossi dell'anticipo di ieri all'Olimpico

La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Genoa di Blessin. Ma non è tanto questa la notizia di un sabato amaro per i giallorossi, quello subito dopo la sosta, nella giornata in cui un super gol di Nicolò Zaniolo viene annullato al Var e scatena il dibattito tra le parti. E comunque la difesa di José Mourinho tiene con Chris Smalling che domina su Mattia Destro e compagni. Sergio Oliveira cerca di mettere ordine a centrocampo, prima della sostituzione, ma stavolta senza un acuto decisivo. Quello che aveva avuto Zaniolo, la cui prova si alterna tra giocate personali di qualità e qualche blackout. Prima del gol che doveva essere, è stato e poi non più. Per un pestone di Tammy Abraham, ieri impalpabile per lunghi tratti.