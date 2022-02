Arbitri, l’UTR protesta: “È una persecuzione. La Roma agisca o lo faremo noi”

L'Unione Tifosi Romanisti ha diramato un comunicato sui torti arbitrali dopo il match col Genoa: "Chiediamo un deciso intervento della società presso le sedi competenti"

L'UTR chiede quindi "un deciso intervento della società AS ROMA presso le sedi competenti a tutela della maglia giallorossa e di tutti coloro che la seguono e la sostengono con passione e sacrifici. Anche perche' l'UTR non può non evidenziare a chi di dovere come ormai non può non intravedersi nei ripetuti episodi contestati, tutti a sfavore, che un sistematico intervento che toglie speranze e ambizioni alla squadra e ai tifosi. Nel caso del ripetersi di tali perduranti ingiustizie l'U.T.R. si riserva di intraprendere in tutte le opportune sedi, nel pieno rispetto delle regole civili, ogni ulteriore iniziativa possibile a sostegno della Società Giallorossa per fare cessare ciò che ormai appare una vera persecuzione".