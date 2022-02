Pronta l’offerta della Juventus per Zaniolo: Kean e McKennie le contropartite

Nicolò Zaniolo è finito nel mirino dei bianconeri. La richiesta della Roma è di almeno 50 milioni

Dopo le parole di Pinto di una settimana fa la permanenza di Zaniolo non è scontata. La Juventus, come riporta Tuttosport è interessata al gioiello della Roma che ieri è stato protagonista in positivo e in negativo nella gara contro il Genoa. La valutazione del numero 22 è alta. Serviranno almeno 50 milioni ma i bianconeri potrebbero inserire due contropartite: Kean e McKennie. In estate partirà l’assalto di Agnelli al talento giallorosso, dopo aver già acquistato Vlahovic e Zakaria nel mercato di gennaio. Mourinho non vuole privarsene e nell’ultima conferenza ha detto che Zaniolo resterà almeno fino al 2024.