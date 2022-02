Sassuolo, Raspadori e Scamacca salteranno la sfida contro la Roma per squalifica

I due attaccanti neroverdi, entrambi diffidati, sono stati ammoniti nella gara con la Sampdoria e non giocheranno contro i giallorossi domenica

Giacomo Raspadori non ci sarà domenica contro la Roma. Il talento azzurro salterà la sfida al Mapei Stadium per squalifica. Ammonito al 47’ minuto del primo tempo per un brutto fallo su Rincon. L’attaccante neroverde era diffidato e non giocherà la prossima settimana. Anche Scamacca non ci sarà, ammonito all’inizio del secondo tempo per un fallo su Ferrari. Gli altri diffidati sono Chiriches e Frattesi. Anche la Roma dovrà fare i conti con le assenze. Zaniolo dopo l’espulsione rimediata nel finale di gara contro il Genoa non potrà esserci a Reggio Emilia.