L’ammissione di Calvarese: il gol di Zaniolo era da annullare

Il nuovo consulente arbitrale ammette che la rete non era regolare, ma ritiene eccessiva l'espulsione del centrocampista

La Roma non ha vinto contro il Genoa. Anzi: per qualcuno, più di qualcuno, è stata beffata sul finale perché le è stato annullato un gol, di Nicolò Zaniolo, regolare. Le polemiche, che si aggiungono a quelle che accompagnano il campionato della squadra di José Mourinho da sempre, sono divampate e sono state anche tante. Il fallo su Vasquez di Tammy Abraham prima del sigillo dalla lunga distanza del numero 22 poteva essere fischiato come no, ma ha strozzato un'esultanza e una gioia non solo per il giocatore, ma anche per i tanti tifosi presenti allo stadio Olimpico.