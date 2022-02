Venezia-Napoli, fallo di Lobotka prima del gol di Petagna: il Var non interviene

Caso simile a Roma-Genoa. L’arbitro in questo caso non è stato richiamato al monitor

Vittoria del Napoli contro il Venezia 0-2 grazie alle reti di Osimhen e Petagna. Il gol dell’attaccante italiano arrivato quasi a fine partita fa discutere. Lobotka commette fallo su Fiordilino nel tentativo di recuperare il pallone, l’arbitro non fischia e i partenopei in contropiede trovano il gol del raddoppio. Situazione simile a quella di ieri ma stavolta il Var decide di non intervenire e la rete viene convalidata. Polemiche infinite in questa giornata, anche ieri poco prima del pareggio di Giroud nel derby c’è un fallo su Sanchez a centrocampo. Neanche a Milano il Var richiama l’arbitro.