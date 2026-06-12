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Redazione
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Ecco D'Amico: il nuovo braccio destro di Gasperini

Habemus Ds. Il piemontese sogna un attacco super

Oggi è il D'Amico Day. Ce n’è voluto di tempo. Ma finalmente la Roma ha il suo nuovo ds: ora è ufficiale. Prende il posto di Massara. Il lavoro da fare è tanto. Prima il nodo plusvalenze. Poi i rinnovi. Infine si penserà agli acquisti. Sarà un giugno frenetico per il nuovo direttore sportivo giallorosso. L’agenda è piena. Gasperini, prima di iniziare il ritiro, vorrebbe avere in rosa due acquisti. Due attaccanti. Il tecnico piemontese spinge per Greenwood. Ci sarebbe stata anche una chiamata tra lui e l’agente del giocatore. Ma non è l’unico nome sulla lista. Oggi è spuntato anche Pulisic. L’americano è un profilo che piace a Gasperini. Ha un prezzo accessibile: 35 milioni. E un futuro ancora tutto da scrivere. Le sue caratteristiche lo rendono un giocatore unico. Proprio come Greenwood. Unico è anche Svilar. Ancora una volta ha dimostrato il suo amore per la Roma. In che modo? Bloccando sul nascere una possibile trattativa con il Tottenham. Mile vuole solo la Roma.

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