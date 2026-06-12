Oggi è il D'Amico Day. Nessuno può metterlo in dubbio. La Roma ha ufficialmente il suo nuovo direttore sportivo. Un tassello fondamentale per programmare il futuro. Adesso è tutto in divenire. C'è finalmente una figura a cui affidare le strategie del mercato. E c'è un'altra base solida da cui ripartire. Sarà un'estate lunga. E, probabilmente, ricca di sorprese. Perché tra le idee che stanno emergendo c'è anche un nome che nessuno si aspetterebbe: Christian Pulisic. L'americano piace alla Roma. E piace soprattutto a Gasperini. Per caratteristiche, esperienza e capacità di incidere nelle partite che contano. Potrebbe essere lui l'arma in più per una stagione da Champions League. Un nome che sorprende. Anche perché il legame con il Milan è forte. E perché Pulisic è uno degli uomini più importanti della rosa rossonera. Un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Eppure ci sono diverse questioni ancora aperte. Situazioni che potrebbero cambiare gli equilibri. E che, con il passare delle settimane, potrebbero rendere meno scontato il suo futuro a Milano.

Programma incompleto

Non lo diciamo noi, lo raccontano i fatti. Oggi ilsi ritrova senza allenatore, senza direttore sportivo e con Ibrahimovic lontano dall'Italia. Mancano certezze. Mancano punti di riferimento. E soprattutto manca una direzione chiara per il futuro. La mancata qualificazione allaLeague ha aperto una ferita profonda. Una situazione che, a distanza di settimane, non sembra ancora risolta. Attorno alla panchina si rincorrono i nomi più disparati, da. Ma, al momento, non c'è nulla di concreto. In un contesto del genere è inevitabile che emergano i malumori.

Quelli dei tifosi, sempre più delusi da una società che fatica a tenere il passo con la storia e il prestigio del club. Ma non solo. Anche alcuni giocatori osservano con attenzione l'evolversi della situazione. Tra questi c'è Pulisic. L'americano è uno dei punti fermi della rosa rossonera, ma davanti a un progetto ancora pieno di incognite ogni scenario resta aperto. Ecco perché la Roma osserva. La Champions League rappresenta un fattore importante. Un richiamo forte per un giocatore che vuole tornare a essere protagonista ai massimi livelli europei. E i giallorossi sono pronti a offrirgli questa opportunità. Gli intermediari hanno fatto il loro lavoro e il nome di Pulisic è arrivato sui tavoli di Trigoria. Adesso la palla passa alla Roma, chiamata a capire se trasformare una suggestione in una vera trattativa.

Prezzo

Anzi. Come riportato da Leggo, ilvalutacircaUna cifra importante, ma comunque alla portata della Roma. Soprattutto se si considera il profilo del giocatore. Parliamo di un calciatore con esperienza internazionale, abituato a palcoscenici di alto livello e con una conoscenza profonda della Serie A. Un elemento pronto a incidere fin dal primo giorno. Ilcon altri profili accostati ai giallorossi - come Alajbegovic - è inevitabile. A cifre simili,. Più esperienza, più gol e una capacità di incidere nell'immediato che il bosniaco ad oggi non può assicurare.

Ed è proprio questo il tipo di giocatore che cerca Gasperini. Il tecnico vuole calciatori pronti, in grado di entrare subito nelle rotazioni e alzare il livello della squadra. Niente scommesse. Niente profili da costruire nel tempo. Esempio? Robinio Vaz. Servono giocatori capaci di fare la differenza da subito. L'identikit di Pulisic risponde perfettamente a queste esigenze. Per questo il suo nome è destinato a circolare con insistenza. E c'è un altro dettaglio da non sottovalutare. Un eventuale assalto all'americano non escluderebbe altri colpi in attacco. Anche l'operazione Greenwood potrebbe viaggiare su binari paralleli. La Roma osserva, valuta e sogna. Perché Pulisic ha le caratteristiche giuste. E forse potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto.