Non solo Greenwood e Summerville. Un nome nuovo si candida con prepotenza per rinforzare il reparto offensivo della Roma. Si tratta di Christian Pulisic, duttile ala destra del Milan che può svariare su tutto il fronte d'attacco. Secondo Manà Manà Sport Roma l'esterno offensivo statunitense, attualmente impegnato con gli USA nei Mondiali di casa e atteso dall'esordio questa notte alle 3 contro il Paraguay, vorrebbe cambiare aria dopo un'annata tutt'altro che esaltante in rossonero. Sono 30 le presenze in campionato quest'anno, condizionato da diversi problemi fisici, ma con 8 gol e 4 assist a referto.

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Sicuramente il fattore Champions League potrebbe giovare al club giallorosso nell'avvicinare il classe 1998, che piace – e non poco – a Gian Piero Gasperini. Un altro elemento rilevante è il legame contrattuale tra il 27enne e il Milan, attualmente in scadenza nel 2027. Come aggiunto da Calciomercato.com Pulisic non ha ancora accettato la proposta di rinnovo fino al 2030 avanzata dal club rossonero, che comunque resta tranquillo perché potrebbe esercitare l'opzione per il prolungamento unilaterale del contratto fino al 2028. Secondo il sito, lo statunitense sarebbe una precisa richiesta avanzata da Gasperini ai Friedkin.