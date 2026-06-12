Svilar vuole la Roma. Pensa solo ai giallorossi. Non c’è squadra in grado di far vacillare il suo amore per quella che ormai è diventata casa sua. Niente Premier League. Niente Chelsea. E soprattutto niente Tottenham. A svelare un retroscena di mercato è stato Giuseppe Lomonaco ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma. Gli Spurs sono alla ricerca di un possibile sostituto di Vicario. E una delle prime idee è stata proprio Svilar. Ma la strada si è rivelata subito in salita. Prima l’offerta da 60 milioni di euro, pronta per essere presentata alla Roma. Poi il secco no del portiere, che ha bloccato tutto sul nascere. Svilar si è conquistato la Champions League a suon di prestazioni straordinarie. Adesso vuole continuare a essere protagonista con la maglia giallorossa. La sua casa è Roma. E lo sarà ancora a lungo.