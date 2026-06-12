Le voci non scalfiscono Soulé. Nemmeno la presenza del suo agente a Trigoria. Lui pensa solo all’allenamento. A farsi trovare pronto per l’inizio della nuova stagione. Se sarà ancora alla Roma, lo dirà solo il tempo. Al momento, infatti, è uno dei possibili sacrificabili in casa giallorossa. Potrebbe essere proprio Soulé la chiave per sistemare i conti legati alle plusvalenze. Ma questa è una questione extra campo. Sui social, il suo preparatore Guido Viaggiano ha pubblicato un video che ritrae il giocatore completamente focalizzato sul lavoro. Una sessione dopo l’altra. Tra plank e sedute in piscina, Soulé sta spingendo al massimo per mantenere alta l’intensità. Il preparatore ha accompagnato il post anche con una frase che suona come una frecciatina: "Concentrati e lavoriamo in silenzio". Il messaggio è chiaro. Resta però il dubbio su a chi sia rivolto.

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