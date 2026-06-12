Gasp vuole una Roma vincente. E loro sono due profili pronti a renderla tale

Redazione
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Greenwood, il sogno di Gasperini per alzare il livello e vincere subito

Malen-Dybala-Pulisic-Greenwood. Questo potrebbe essere l’attacco della Roma del prossimo anno. Pura utopia o qualcosa di reale? L’olandese è un punto fermo. La Joya rinnoverà. Quindi restano gli altri due tasselli. Al momento sarebbe difficile pensare a entrambi gli arrivi. Soprattutto perché siamo ancora a giugno e c’è da sistemare prima il bilancio, con l’obiettivo dei 60 milioni da rispettare entro il 30 per i paletti UEFA. Ma sognare è lecito. E la Roma, grazie alla Champions, si è guadagnata il diritto di farlo. Da settimane circola il nome dell’attaccante del Marsiglia. È lui il primo grande obiettivo per Gasperini. Un profilo che piace, molto. Ma la trattativa non è semplice. Con il club francese ci sarà da lavorare. Eppure il tecnico lo vorrebbe fortemente. Tanto da aver già fatto capire all’entourage quanto lo consideri centrale nel suo progetto.

Greenwood-Pulisic

Un discorso simile riguarda anche Pulisic. Anche lui è una richiesta dell’allenatore. Ma cosa ‘attrae’ di questi due giocatori a Gasp? C’è una caratteristica, forse insignificante a prima vista, ma che li accomuna: entrambi sono ambidestri. Sinistro o destro non fa differenza. Non c’è nessuna distinzione. Si trovano da un lato e calciano con quel piede. Si trovano dall’altro e fanno lo stesso con l’altro. Questa qualità, nel calcio, è sinonimo di pericolosità. In pochi sanno garantire una caratteristica del genere. Un nome su tutti è Dembele, che proprio grazie a questa completezza tecnica si è portato a casa un Pallone D'Oro. Non male. Molto probabilmente loro non arriveranno a quel traguardo. Ma per l’idea di Roma vincente che ha in mente Gasperini, sarebbero profili perfetti. Non solo per questa statistica. Ma perché garantiscono qualità, gol. Perché accendono le partite. E perché fanno alzare i tifosi dai seggiolini. Sono profili internazionali. E soprattutto pronti. Pronti per un anno da Champions.

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