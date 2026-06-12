Malen-Dybala-Pulisic-Greenwood. Questo potrebbe essere l’attacco della Roma del prossimo anno. Pura utopia o qualcosa di reale? L’olandese è un punto fermo. La Joya rinnoverà. Quindi restano gli altri due tasselli. Al momento sarebbe difficile pensare a entrambi gli arrivi. Soprattutto perché siamo ancora a giugno e c’è da sistemare prima il bilancio, con l’obiettivo dei 60 milioni da rispettare entro il 30 per i paletti UEFA. Ma sognare è lecito. E la Roma, grazie alla Champions, si è guadagnata il diritto di farlo. Da settimane circola il nome dell’attaccante del Marsiglia. È lui il primo grande obiettivo per Gasperini. Un profilo che piace, molto. Ma la trattativa non è semplice. Con il club francese ci sarà da lavorare. Eppure il tecnico lo vorrebbe fortemente. Tanto da aver già fatto capire all’entourage quanto lo consideri centrale nel suo progetto.

Un discorso simile riguarda anche Pulisic. Anche lui è una richiesta dell’allenatore. Ma cosa ‘attrae’ di questi due giocatori a Gasp? C’è una caratteristica, forse insignificante a prima vista, ma che li accomuna: entrambi sono ambidestri. Sinistro o destro non fa differenza. Non c’è nessuna distinzione. Si trovano da un lato e calciano con quel piede. Si trovano dall’altro e fanno lo stesso con l’altro. Questa qualità, nel calcio, è sinonimo di pericolosità. In pochi sanno garantire una caratteristica del genere. Un nome su tutti è Dembele, che proprio grazie a questa completezza tecnica si è portato a casa un Pallone D'Oro. Non male. Molto probabilmente loro non arriveranno a quel traguardo. Ma per l’idea di Roma vincente che ha in mente Gasperini, sarebbero profili perfetti. Non solo per questa statistica. Ma perché garantiscono qualità, gol. Perché accendono le partite. E perché fanno alzare i tifosi dai seggiolini. Sono profili internazionali. E soprattutto pronti. Pronti per un anno da Champions.