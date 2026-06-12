Poco fa è finalmente arrivata l'ufficialità: Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma dalla stagione 2026-27. Il dirigente abruzzese, che nella Capitale ritrova Gian Piero Gasperini con cui ha già lavorato ai tempi dell'Atalanta, avrà un gran da farsi fin da subito per raggiungere l'obiettivo di costruire una Roma forte e ambiziosa. Come da comunicato del club giallorosso, D'Amico inizierà ufficialmente il proprio incarico dal 1° luglio: fino a quel momento avrà un'operatività limitata e il ruolo di ds ad interim sarà ricoperto da Maurizio Lombardo.

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D'Amico, l'operatività è limitata ma l'agenda è già fitta

D'Amico, come detto, acquisirà, giorno in cui inizia ufficialmente la stagione 2026-27, anche se potrà comunque iniziare a. A causa del ritardo per il suo arrivo dall'Atalanta, infatti, la Roma non ha potuto chiedere unanell’ultima Assemblea di Lega. Il neo-ds giallorosso fino al 1° luglio dunque(che ricadrà sul CFO) ené per i rinnovi di contratto né per eventuali operazioni in entrata. Un rallentamento, seppur solo di qualche giorno, nonostante. Ben prima del suo arrivo a Trigoria, infatti, era chiaro come il dirigente abruzzese avrebbe avuto fin da subito un gran da fare: daidi contratto (in primis, ma anche i prolungamenti di), al raggiungimento degli obiettivi fissati dalfirmato con la UEFA e la(da risolvere entro il 30 giugno). In ultimo, non per importanza ma se non altro sicuramente per tempistiche, il: resta in pole il nome di, ma è forte anche quello die, nelle ultime ore, quello di. Senza dimenticare la