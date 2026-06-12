Finalmente è anche ufficiale: Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo giorni in cui sembrava essere sempre la volta buona per il comunicato del club giallorosso, poco fa la società capitolina ha annunciato l'arrivo del dirigente abruzzese. D'Amico ha già lavorato con Gian Piero Gasperini all'Atalanta, raggiungendo grandi risultati e traguardi storici per la squadra di Bergamo. Di seguito la nota della Roma: "L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!".