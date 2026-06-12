Mason Greenwood e la Roma. Una pista che in questo momento a battere fortemente è lo stesso Gian Piero Gasperini, in attesa del nuovo ds Tony D'Amico che non può ancora essere operativo a tutti gli effetti. E il tecnico ha un ruolo più che mai concreto: come scrive 'Il Messaggero', nei giorni scorsi l'allenatore giallorosso è intervenuto in prima persona lo scorso weekend. Gasp ha infatti avuto un colloquio in videochiamata con lo stesso Greenwood e con il padre-agente, nel quale gli ha illustrato il progetto della Roma per lui (e non solo), incassando anche il primo 'sì'. Un passo comunque importante, preliminare a quella che sarà la vera e propria trattativa economica con il giocatore inglese e ovviamente con il Marsiglia, che chiede 50 milioni più 5 di bonus.