I giallorossi rientrano dalla Lombardia consapevoli del livello raggiunto e nonostante le polemiche per il rosso a Malen, mettendo nel mirino la squadra di Mourinho. La città intanto si prepara al ritorno dello Special One, mentre Dybala confida nei tifosi
Roma, un rosso di orgoglio
La Roma alza il muro: difesa top in Europa col blocco ex Atalanta protagonista
La Roma si avvicina alla sfida di Champions League contro il Real Madrid con fiducia, nonostante lo 0-0 di Como e l'espulsione di Malen. Anche in inferiorità numerica, la squadra di Gian Piero Gasperini ha dimostrato solidità e carattere, confermando l'efficacia della propria difesa: appena tre reti incassate in sei giornate di campionato, un dato tra i migliori nei cinque principali tornei europei. Tra le note positive c'è Pierluigi Gollini, chiamato a sostituire Svilar e protagonista di una prestazione convincente. Ndicka si è confermato affidabile, mentre Mancini ha garantito grinta. A centrocampo si è distinto Marten de Roon, che ha percorso 11,657 chilometri, più di tutti gli altri giocatori in campo, confermando il proprio contributo in termini di corsa e intelligenza tattica. Insomma, il blocco ex Atalanta ha dato ottime risposte.
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