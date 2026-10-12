Come un anno fa, ma con maggiore consapevolezza. La Roma ha la migliore difesa d'Europa al fianco del sorprendente Cagliari. Solo tre i gol subiti in sei partite: uno dall'Atalanta, due dall'Inter. Nei top 5 campionati nessuno ha fatto meglio della Roma. Un dato che ricorda i numeri della scorsa stagione quando però la squadra di Gasperini aveva difficoltà a segnare. Oggi, invece, la differenza reti è +11, la migliore di tutto il campionato. E nell'anno solare 2026 solo l'Arsenal ha fatto meglio dei giallorossi che si trovano in questa speciale classifica al secondo posto proprio insieme al Como. Un segnale importante che certifica la compattezza della squadra e di un reparto che ha l'imbarazzo della scelta tra Mancini, Ndicka, Balerdi, Hermoso, Koulierakis e Ghilardi.