Prima gara senza segnare per i giallorossi, primo pareggio per 0-0 di tutto il campionato, ma alla fine Gasperini sorride perché la Roma ha dovuto reggere per 40 minuti in inferiorità numerica, contro il Como. Alla vigilia, inutile negarlo, in molti avevano tremato alla notizia dell'infortunio di Svilar, ma Gollini ha saputo sostituirlo senza farne sentire la mancanza. Ottima prestazione, sempre in difesa, anche del solito Ndicka. Rosso per Malen che compie una leggerezza ma la paga più del dovuto. Dybala fallisce un gol facile che avrebbe potuto cambiare la partita ma si riscatta facendo girare palla per tutta la partita e per come regge in inferiorità numerica aiutando la squadra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Gollini 7,5, Mancini 6,5, Ndcka 7, Hermoso 6,5 (60' Balerdi 6), Molina 6 (82' Rensch sv), de Roon 7, Koné 6,5 (89' Lulli sv), Wesley 6, Dybala 6,5 (89' Pisilli sv) Pellegrini 6 (1st Soulé 6), Malen 4,5. All. Gasperini 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-1-2): Gollini 7, Mancini 6,5, Ndcka 7, Hermoso 6 (60' Balerdi 6), Molina 6 (Rensch sv), de Roon 7, Koné 6 (89' Lulli sv), Wesley 6, Dybala 6,5 (89' Pisilli sv) Pellegrini 6,5 (1st Soulé sv), Malen 5. All. Gasperini 6,5

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-1-2): Gollini 7, Mancini 6,5, Ndcka 7, Hermoso 6 (60' Balerdi 6), Molina 6 (Rensch sv), de Roon 6,5, Koné 6 (89' Pisilli sv), Wesley 6 (82' Rensch sv), Pellegrini 6 (Soulé 5,5), Dybala 6 (89' Lulli sv), Malen 5. All. Gasperini 6,5

IL TEMPO

Roma (3-4-1-2): Gollini 7, Mancini 6, Ndcka 6,5, Hermoso 6 (60' Balerdi 6), Molina 6 (Rensch sv), de Roon 7, Koné 6 (89' Pisilli sv), Molina 6 (82' Rensch sv), Wesley 6, Pellegrini 6,5 (1st Soulé 6), Dybala 6 (89' Lulli sv) Malen 5. All. Gasperini 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Roma (3-4-1-2): Gollini 7, Mancini 6,5, Ndcka 7,5, Hermoso 6,5 (60' Balerdi 6), Wesley 6, de Roon 7, Koné 6,5 (89' Lulli sv), Molina 6 (82' Rensch sv), Dybala 7 (89' Pisilli sv) Pellegrini 6 (1st Soulé 5,5), Malen 4,5. All. Gasperini 7

LEGGO

Roma (3-4-1-2): Gollini 7, Mancini 6,5, Ndcka 6,5, Hermoso 6 (60' Balerdi 6), Wesley 6, de Roon 7, Koné 6 (89' Lulli sv), Molina 6 (82' Rensch sv), Dybala 6 (89' Pisilli sv) Pellegrini 6 (1st Soulé 5,5), Malen 5. All. Gasperini 6,5