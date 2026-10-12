Tra i migliori in campo nella sfida contro il Como c'è senza dubbio Maarten de Roon. L'olandese al Sinigaglia ha messo in mostra tutte le sue qualità, rispondendo sul campo anche ai dubbi sollevati da una parte del tifo romanista. Gasperini lo ha voluto fortemente e contro la squadra di Fabregas si è capito il perché. De Roon è stato il calciatore ad aver percorso più chilometri nell'intera partita (11,657 km), raccogliendo idealmente il testimone da Cristante, abituato a primeggiare in questa statistica. L'olandese è stato anche il secondo per contrasti effettuati (cinque, di cui tre vinti) e il terzo per duelli vinti (6 su 11). Ma al di là dei numeri, a fare la differenza è stata soprattutto la sua intelligenza tattica, fondamentale per gli equilibri della squadra di Gasperini. Emblematica la chiusura su Couto, lanciato in velocità e fermato dall'intervento dell'olandese. De Roon ha concluso la sfida con sei azioni difensive e una velocità massima di 27,627 km/h, dimostrando una tenuta fisica e atletica importante nonostante i 35 anni e una condizione ancora da ritrovare completamente. L'ex Atalanta si è preso la scena, ripagando la fiducia di Gasperini e confermando di poter essere una risorsa importante per il tecnico, soprattutto in un momento come questo in cui deve fare a meno di Cristante.