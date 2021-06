Roma, continua la suggestione Sergio Ramos. Real Madrid su Ibañez

Si continua a sognare il grande colpo in difesa con il nome dell'ex Capitano deI blancos in cima alla lista dei desideri

Resta sempre in bilico anche il futuro di Edin Dzeko, sul quale sembra forte l'interesse del Fenerbache. L'attaccante bosniaco è apprezzato tecnicamente da Mourinho ma pesa molto il suo contratto da 7,5 milioni di euro del quale la Roma vorrebbe liberarsi. Lasciando partire l'attaccante la Roma alleggerirebbe molto il bilancio alla voce stipendi. Non è da escludere un incontro nei prossimi giorni tra il manager di Dzeko, Lucci, e Pinto. Nel frattempo, in ambito social, la Roma sbarca su 4 piattaforme cinesi, ampliando il suo raggio di azione su Internet a livello internazionale.