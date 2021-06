Mou, attacco sospeso. E ora il Fenerbache ci prova per Dzeko

Previsto a breve un incontro tra Pinto e il bosniaco, Il nuovo allenatore però lo vorrebbe trattenere

E non è una situazione da poco, visto che il centravanti è uno dei giocatori più importanti della rosa, guadagna una cifra sproporzionata rispetto ai tempi vissuti dal mondo del calcio (7,5 milioni), ha ancora un anno di contratto e 35 anni sulla carta d’identità. Nelle ultime ore i rumors di mercato hanno raccontato di un forte interessamento del Fenerbache per il cartellino di Edin, con la Roma che, nel caso di una cessione, è consapevole di non poter guadagnare più di tanto (si ipotizza anche una risoluzione contrattuale), ma avrebbe il vantaggio di alleggerire - e non di poco - il bilancio alla voce stipendi. Non è da escludere un incontro nei prossimi giorni tra il manager di Dzeko, Lucci, e Pinto, anche se le parti molto più probabilmente avranno modo di parlarsi a Trigoria, durante la prima parte della preparazione estiva, effettuata nel centro sportivo giallorosso.