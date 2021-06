Roma, gli esuberi bloccano il mercato in entrata

In attesa dell'arrivo dello Special One ancora non si vede nessun acquisto nella Capitale

La Roma è ancora in attesa di José Mourinho, presumibilmente per i primi due giorni di luglio. Non c'è però solo l'attesa dello Special One ma anche di qualche colpo in entrata per il mercato. Al momento nessun giocatore è stato ufficializzato, anche se sono molti i nomi che girano in orbita Roma, da Rui Patricio per la porta a Xhaka per il centrocampo. Ciò che blocca gli arrivi sono i numerosi esuberi che non si riescono a piazzare. Solo 4 giocatori hanno lasciato i giallorossi per scadenza del loro contratto (Juan Jesus, Peres, Mirante e Farelli) ma chi pesa ancora sui conti della Roma sono Pastore, Pau Lopez, Fazio ma sopratutto chi ha contratti pesanti come Florenzi, Nzonzi, Ünder, Olsen, Kluivert, che torneranno nella capitale di ritorno dai relativi prestiti. Altri calciatori con contratti onerosi verranno valutati da Mourinho stesso come Dzeko, Diawara e Carles Perez che non sembrano rientrare nei piani del club. Il grande problema è che questi calciatori non hanno ricevuto offerte, rendendo il lavoro di Tiago Pinto più difficile del previsto.