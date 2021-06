Roma, AS: il Real Madrid su Ibañez per il dopo Sergio Ramos

Dalla Spagna riportano che le merengues sarebbero interessate al centrale brasiliano

Dopo l'addio di Sergio Ramos il Real Madrid sta cercando un sostituto per il ruolo di difensore centrale. L'ultima idea in casa merengue sarebbe quella relativa al giocatore della Roma Roger Ibañez. Carlo Ancelotti, secondo quanto riporta AS, avrebbe individuato nel difensore brasiliano il rincalzo giusto per il pacchetto arretrato. I rapporti fra le due società sono buoni, come testimonia l'affare Borja Mayoral. Il valore di mercato del difensore oscillerebbe intorno ai 25 milioni di euro ma la decisione ultima su una sua eventuale cessione spetterà a José Mourinho che dovrà valutato nel ritiro estivo che partirà a luglio. Il calciatore è una delle pedine sulle quali la dirigenza giallorossa vorrebbe porre le basi per il futuro ma a fronte di un'offerta importante potrebbe anche essere valutata una cessione.