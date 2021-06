Calafiori, possibile il prestito: deciderà Mourinho

Il classe 2002 potrebbe essere ceduto per permettergli di fare esperienza. La Roma ci pensa

La Roma starebbe pensando di mandare in prestito Riccardo Calafiori. Sul futuro del classe 2002 dovrà esprimersi Jose Mourinho, che ha già studiato il giocatore e che dovrà capire se potrà far parte della sua rosa. L'esterno sinistro, cresciuto nel vivaio giallorosso, nella stagione appena conclusa aveva deciso di restare a Trigoria per giocarsi un posto da titolare con il connazionale Leonardo Spinazzola, scrive il Corriere della Sera. L'ottima annata dell'ex Atalanta e Juventus tuttavia ha permesso al giovane Calafiori di disputare appena otto presenze tra campionato ed Europa League, condite anche da uno splendido gol durante la fase a gironi contro gli svizzeri dello Young Boys. Una serie di infortuni lo hanno inoltre costretto diverse volte al forfait, costringendolo ad accomodarsi per la maggior parte della stagione in tribuna e vedendosi superato nelle gerarchie da Bruno Peres. La Roma dunque, per garantirgli maggiore continuità e minuti nelle gambe, sta valutando in questi giorni l'ipotesi del prestito. Calafiori, ai microfoni di Sky nel post partita di Ajax-Roma, si era lasciato scappare una critica riguardo il suo impiego, sottolineando come i giocatori della sua età "All'estero giocano in prima squadra e sono in Nazionale". L'eccellente annata appena disputata e le prestazioni in questo Europeo non lasciano dubbi riguardo la titolarità di Spinazzola nella prossima stagione, con il classe 2002 che dunque partirebbe come seconda scelta.