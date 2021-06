Roma, Diawara è in vendita: il centrocampista aspetta Mourinho e pensa all’addio

Il centrocampista potrebbe lasciare Trigoria dopo due stagioni n chiaro-scuro

Aspettare Mourinho per decidere il futuro. La situazione di Amadou Diawara è simile a quella di molti suoi compagni di squadra. La rivoluzione dello Special One non dà certezze a nessuno (o quasi) nella Roma, così chi vorrebbe restare aspetta il verdetto del nuovo tecnico, mentre chi riflette sull'addio attende di sapere se il portoghese proverà a fargli cambiare idea. Il nodo verrà sciolto presto. Il 6 luglio si partirà con le visite mediche e i colloqui faccia a faccia con il nuovo allenatore. Un appuntamento lo avrà anche Diawara , mai così lontano da Roma, ma in attesa di saperne di più.

Diawara sente di poter essere ancora importante nella Roma. Gli infortuni e il Covid hanno rallentato la sua ascesa e l'hanno bloccato nei suoi momenti migliori. Ora sta bene, ma forse il suo treno è già partito. L'esplosione di Darboe, il dualismo con Villar e l'imminente arrivo di un regista (Xhaka sempre in pole) rendono la sua permanenza davvero complicata. Il rischio per Diawara è finire ai margini e non giocare. Per questo sarà fondamentale conoscere i piani di Mourinho per lui prima di prendere qualsiasi strada. Se capirà che non ci sarà spazio, il suo agente si attiverà per cercare una nuova destinazione. La Roma nel frattempo tiene un orecchio teso verso il mercato. L'ex Napoli non è considerato un'incedibile (solo Zaniolo lo è) e per questo se qualcuno dovesse bussare con una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni, la cessione sarà possibile. In Inghilterra continua ad avere qualche estimatore, nonostante a gennaio nessun club di Premier sia andato oltre un timido sondaggio. In Italia piace alla Fiorentina e al Sassuolo, che potrebbe puntarci in caso di cessione di Locatelli. A complicare ulteriormente la cessione c'è anche la Coppa d'Africa, che lo terrà impegnato per tutto il mese di gennaio. Di certo quella di Amadou sarà un'estate movimentata. Ma fino al 6 luglio, bisognerà aspettare.