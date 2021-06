Sergio Ramos alla Roma, i tifosi: “Se arriva faremo una statua ai Friedkin”

La piazza è divisa tra chi pensa che l'ex Real sia l'acquisto giusto per fare il salto di qualità e tra chi pensa che non vale la pena intavolare una trattativa per un giocatore così costoso e avanti con gli anni

Redazione

L'addio di Sergio Ramos al Real Madrid ha colpito i tifosi: in molti sognano di avere un calciatore con il carisma dell'andaluso in squadra. Metti poi che un'indiscrezione di mercato dall'Argentina lo accosti alla Roma di Mourinho e il gioco è fatto. I giallorossi sono ancora in fibrillazione per l'annuncio dello Special One e ora più che mai sognare è lecito. Il difensore spagnolo ha già lavorato con l'allenatore portoghese per 3 stagioni, dal 2010 al 2013 e insieme hanno messo nella bacheca del Real Madrid una Liga, una Coppa di Spagna e una Supercoppa. A riportare coi piedi per terra i tifosi è l'ingaggio percepito da Sergio Ramos, ben 12 milioni di euro. Una cifra alta per la Roma, che vuole puntare ad abbassare il monte ingaggi.

La reazione sui social

Sui social però prima di fare i conti con la realtà sono già iniziati a circolare i primi meme, che vedono lo spagnolo e Mourinho insieme sulla Vespa, riprendendo il murale apparso a Roma dopo l'annuncio dello Special One. Un giocatore d'esperienza come lo spagnolo, che gioca ogni partita con il coltello tra i denti, sarebbe un profilo adatto per la nuova Roma targata Mou, secondo i tifosi. "Sergio Ramos può fare il difensore centrale in Serie A con le infradito", scrive un giallorosso su Twitter. Mentre su Facebook Christian festeggerebbe con "una statua alla presidenza" la sua firma. C'è anche chi fa i conti con l'età: l'andaluso ha 35 anni. Ma non è un problema per Giancarlo: "È davvero incredibile e non capisco chi critica Ramos per l'età, Totti alla sua età diceva ancora la sua, lo stesso Ibra e Ronaldo. Un difensore con la sua esperienza sarebbe tanta roba!". Jacopo ha inoltre pensato ai molteplici infortuni del difensore, allegando la foto di tutti gli stop di questa stagione, tra irritazione al tendine, lacerazione del menisco e rottura della fibra muscolare. Opinione condivisa da Francesco, che ha ancora in mente alcuni recenti brutti ricordi: "Ma è ancora integro? Non gioca da sei mesi, non sarà un altro Pastore o lo Smalling di quest'anno?" Insomma, la piazza è divisa tra chi pensa che sia Ramos l'acquisto per fare il salto di qualità e tra chi pensa che non vale la pena intavolare una trattativa per un giocatore così costoso e avanti con gli anni.