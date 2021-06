Pista Ramos, la Roma gioca due carte: Mourinho e tasse scontate

Il pressing del tecnico e l'agevolazione fiscale seducono lo spagnolo

La concorrenza non manca, e fra i club più titolati d’Europa, ma la carta che può giocare l’Italia è dettata dagli sconti sul fronte dell’erario introdotti nel 2017 e nel 2019 che consentono, per tutti i redditi non dichiarati entro i confini italiani, di pagare una cifra forfettaria di 100 mila euro all’anno, mentre quelli promulgati due anni fa, destinati agli atleti professionisti, prevedono una esenzione ai fini Irpef del 70% redditi per coloro che sono stati residenti all’estero almeno per due anni e che decidono di trasferirsi in Italia per almeno un biennio.