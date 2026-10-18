Lulli è un'altra gemma targata Gasp e ora il club vuole blindarlo, per Balerdi numeri da top assoluto. Verso lo Slovan con Pellegrini titolare. Bove presenta il docufilm

Redazione
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Roma, col Genoa vittoria dei giovani: Lulli gemma da blindare, Castro esaltato in patria

Domenica di festa per la Roma, che sabato sera all'Olimpico ha battuto 2-0 il Genoa in una gara complicata nel segno dei giorni. La linea verde convince Gasperini, tant'è che quella giallorossa è la big che sta impiegando più Under 23 insieme al Como in Serie A. Sugli scudi Lulli, un'altra gemma targata Gasp che ora il club vuole blindare. L'esterno di Palestrina, inoltre, è il primo italiano classe 2007 a segnare nel massimo campionato. Castro, dopo lo scavetto che ha sbloccato il match, in Argentina è stato paragonato a Maradona. E Soulé ha scherzato sui social con Santiago parlando in romano. Gioia anche per Pellegrini: "Vittoria importante per la Roma, minuti fondamentali per me". Prestazione da top anche per Balerdi, che si conferma un altro titolare per Gasp con 7 palloni recuperati e 12 duelli vinti su 15. Emozione El Shaarawy per il ritorno all'Olimpico.

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