Il tecnico giallorosso in estate aveva bloccato il suo passaggio all'Avellino. Ora il club vuole rinnovarlo per respingere gli assalti
Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile
Mancava solo il gol dopo le prime partite da titolare giocate con incredibile maturità e attenzione. Emanuele Lulli ha segnato ieri sera la prima rete tra i professionisti, aggiungendo un altro tassello al suo percorso che fin qui, in breve tempo, ha consegnato nelle mani di Gasperini un esterno già completo e che può essere il futuro - oltre che il presente - di questa Roma. Un altro prodotto del settore giovanile giallorosso che stava per finire in Serie B e ora è invece a un passo dal rinnovo fino al 2031.
Gasp e il "no" all'Avellino. Ora si lavora al rinnovoPrestazioni di assoluto livello nonostante la carta d'identità segni solo "2007". Emanuele è già un pezzo importante di una rosa che continua ad aggiungere pedine in tutti i reparti per reggere allo stress (soprattutto fisico) della Champions. Anche ieri una partita attenta, propositiva e senza sbavature: sono stati ben 7 i recuperi difensivi di Lulli, oltre alle due chance create in una partita bloccata dall'approccio ostruzionistico del Genoa. "Sono felice per lui perché è un ragazzo straordinario e molto umile. Abbiamo lavorato molto sul chiudere il secondo palo, è veloce e dotato di grande resistenza. Giochiamo spesso da quinto a quinto. È un ragazzo che assimila e continuerà a crescere", questo l'ennesimo elogio arrivato da Gasperini che nelle ultime settimane ha scoperto un'altra gemma. Non è stato lui a farlo crescere, ma di sicuro è stato il primo a dargli fiducia dopo aver intravisto le sue qualità: in estate il tecnico ha rifiutato il prestito in Serie B all'Avellino per averlo in ritiro e dargli una chance a partire dall'amichevole ostica contro il Borussia Dortmund prima dell'inizio del campionato. Ora la Roma vuole blindarlo dopo le offerte arrivate da alcuni club negli ultimi mesi: previsto un prolungamento fino al 2031 e un ingaggio che dovrebbe salire di molto sfiorando il milione di euro.
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