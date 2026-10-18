Mancava solo il gol dopo le prime partite da titolare giocate con incredibile maturità e attenzione. Emanuele Lulli ha segnato ieri sera la prima rete tra i professionisti, aggiungendo un altro tassello al suo percorso che fin qui, in breve tempo, ha consegnato nelle mani di Gasperini un esterno già completo e che può essere il futuro - oltre che il presente - di questa Roma. Un altro prodotto del settore giovanile giallorosso che stava per finire in Serie B e ora è invece a un passo dal rinnovo fino al 2031.

Gasp e il "no" all'Avellino. Ora si lavora al rinnovo

Prestazioni dinonostante la carta d'identità segni solo "2007". Emanuele è già undi una rosa che continua ad aggiungere pedine in tutti i reparti per reggere allo stress (soprattutto fisico) della Champions. Anche ieri una partita attenta, propositiva e senza sbavature: sono stati bendi Lulli, oltre allein una partita bloccata dall'approccio ostruzionistico del. "Sono felice per lui perché è un ragazzo straordinario e molto umile. Abbiamo lavorato molto sul chiudere il secondo palo, è veloce e dotato di grande resistenza. Giochiamo spesso da quinto a quinto. È un ragazzo che assimila e continuerà a crescere", questo l'ennesimoarrivato da Gasperini che nelle ultime settimane ha scoperto. Non è stato lui a farlo crescere, ma di sicuro è stato il primo adopo aver intravisto le sue qualità: in estate il tecnico haper averlo in ritiro e dargli una chance a partire dall'amichevole ostica contro il Borussia Dortmund prima dell'inizio del campionato. Ora lavuole blindarlo dopo le offerte arrivate da alcuni club negli ultimi mesi: previsto un prolungamentoe un ingaggio che dovrebbe salire di molto sfiorando il