Emanuele Lulli, un nome che da ieri sera è sulla bocca di tutti. Anche di quelli che, pochi per la verità, ancora non lo conoscevano. Perché il terzino di Palestrina ha lavorato duramente per conquistarsi un posto nella sua squadra del cuore. Lo ha fatto soprattutto in estate, quando sembrava essere destinato a salutare la Roma in prestito. Ma così non è stato, perché ha conquistato Gasperini. Che gli ha dato fiducia in estate e ancor di più in questo inizio stagionale. E lui lo ha ripagato entrando nella storia della Serie A. Già, perché Emanuele Lulli è il primo italiano classe 2007 a segnare un gol nel massimo campionato del Belpaese. Un'affermazione non da poco, considerando che quella di ieri è anche stata la prima rete di Lulli con i grandi e con la maglia della squadra del suo cuore.